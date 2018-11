Прокуратура США проводит следствие в отношении Mitsubishi UFJ Financial Group

Photo : KBS News

Крупнейшая японская банковская и финансовая холдинговая компания Mitsubishi UFJ Financial Group подозревается в отмывании капитала северокорейских компаний. Об этом сообщило американское издательство The New York Times. Предполагается, что финансовые операции проводились несмотря на внутренние ограничения на ведение бизнеса с физическими и юридическими лицами из санкционного списка. По данным следствия, компания не проверяла информацию о китайских клиентах, которые на тот момент вели бизнес в районах, граничащих с КНДР. Тем самым, компания стала соучастником процесса отмывания денежных средств. Следственные органы пока не располагают достоверными доказательствами. В настоящее время прокуратура США проводит проверку по данному факту. Стоит отметить, что компания два раза была оштрафована по подозрению в уничтожении данных по финансовым операциям с компаниями из Ирана, Мьянмы и других государств из санкционного списка США в 2013 году. Общая сумма штрафов составила 565 млн долларов.