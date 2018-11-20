В СБ ООН разрешили ввоз в КНДР материалов в рамках межкорейского железнодорожного проекта

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23 ноября в СБ ООН исключили из-под санкционных мер перевозку из РК в КНДР различных материалов, необходимых для проведения совместной проверки состояния железных дорог Севера. По данным дипломатического источника, в этот день такое решение приняли в комитете по санкциям в отношении СК. В состав данного комитета входят представители всех 15-ти членов СБ ООН. Сообщается, что никто из них не выступил против просьбы южнокорейского правительства разрешить в качестве исключения ввезти в КНДР материалы и топливо, необходимые для проведения вышеуказанной проверки. Таким образом, ожидается, что межкорейский железнодорожный проект начнёт развиваться более быстрыми темпами.