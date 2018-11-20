США согласны с опасениями МАГАТЭ по активности в ядерном центре в Ёнбёне

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В госдепартаменте США заявили, что при любой договорённости по денуклеаризации Севера осуществление проверки по этому вопросу будет очень сложным процессом. Об этом 24 ноября сообщила радиостанция Голос Америки. Указывается, что представитель госдепа указал на важность роли МАГАТЭ в этом вопросе, учитывая мировое признание организации, в качестве независимого и международного органа проверки ядерных объектов. Он прокомментировал недавний доклад главы МАГАТЭ Юкия Амано о том, что на территории ядерного центра в Ёнбёне была отмечена некоторая активность. Представитель госдепа, в частности, заявил, что США разделяют позицию МАГАТЭ о том, что подобная активность на ядерном объекте КНДР является причиной для глубоких опасений. Юкия Амано сообщил об этом 22 ноября, указав, что данная активность может быть связана со сборкой и перевозкой деталей для ядерного реактора. Вместе с тем, он отметил, что делать конкретные выводы, ссылаясь на спутниковые снимки сложно, а для получения конкретных данных нужно посетить ядерный центр в Ёнбёне.