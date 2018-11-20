Кан Гён Хва примет участие в инаугурации президента Мексики

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1 декабря глава МИД РК Кан Гён Хва примет участие в церемонии инаугурации избранного президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора в качестве спецпосланника главы государства. В МИД сообщается, что в ходе визита в Мексику Кан Гён Хва проведёт встречу с новым президентом этой страны, передав ему послание от Мун Чжэ Ина, в котором он выразил стремление к укреплению двусторонних отношений. Она также встретится с новым министром иностранных дел Мексики Марсело Эбрардом, чтобы обсудить вопросы перспективного сотрудничества. Ожидается, что в церемонии инаугурации примут участие главы и высокопоставленные представители 20-ти стран. В их числе председатель Президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Нам. США будет представлять вице-президент США Майкл Пенс либо госсекретарь Майкл Помпео. Между тем, перед посещением Мексики, Кан Гён Хва отправится с официальным визитом в Панаму, где встретится с главой государства Хуаном Карлосом Варелой, а также вице-президентом и одновременно министром иностранных дел Исабель Сен Мало. Они обсудят вопросы развития сотрудничества и дружеских отношений.