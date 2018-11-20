Чо Мён Гюн: проверка состояния железных дорог КНДР может состояться в ноябре

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Совместная проверка Югом и Севером технического состояния железных дорог КНДР может быть проведена уже в этом месяце. Об этом 23 ноября заявил министрпо делам воссоединения РК Чо Мён Гюн, выступая на заседании специального комитета по вопросам межкорейского сотрудничества. По его словам, в этом вопросе осталось согласовать сроки мероприятия с северокорейской стороной. Он отметил,что американское правительство в целом не против межкорейских обменов. Внутри США озвучиваются несколько спорных моментов, но они будут решаться по ходу дальнейшего обсуждения. Говоря о Кэсонском индустриальном комплексе, министр отметил, что, если объект будет вновь запущен, то там будут работать компании, ранее действовавшие в Кэсоне. Он также заявил, что в случае возобновления работы кэсонского комплекса и его расширения туда войдут компании, занятые в перспективных сферах, которые будут полезны для обеих Корей. Комментируя ситуацию откладывания проверки состояния производственных мощностей комплекса, Чо Мён Гюн заявил, что в этом вопросе необходимо совместно с Севером обсудить сроки. Кроме того, в ситуации проявления международным сообществом большого интереса к данному комплексу для открытия общей информации по нему нужно время. Министр также затронул вопрос ответного визита в Сеул северокорейского лидера Ким Чон Ына. По его словам, в настоящий момент нет каких-либо конкретных решений.