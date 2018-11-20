В США прокомментировали решение СБ ООН по железнодорожному проекту РК и КНДР

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Касательно решения СБ ООН по доставке ряда материалов на территорию КНДР для совместной межкорейской проверки железной дороги Севера в госдепартаменте США подтвердили единый с РК подход к решению северокорейской проблемы, а также стремление к успешному проведению переговоров КНДР и США по денуклеаризации. Об этом сообщил представитель госдепартамента, отвечая на письменный запрос агентства Yonhap News прокомментировать решение СБ ООН. Он, в частности, заявил, что США и их союзники стремятся к полной, подконтрольной и необратимой денуклеаризации КНДР, о чём с северокорейским лидером Ким Чон Ыном была достигнута договорённость. Он отметил, что в настоящий момент США нацелены на успешную реализацию переговоров в этом направлении.