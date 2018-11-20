Юг и Север обсудили вопросы сотрудничества в сфере связи

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Юг и Север сошлись во мнении о необходимости улучшения двусторонней сети связи путём прокладки оптического кабеля, договорились активно сотрудничать в этом вопросе. Такая договорённость, по данным министерства по делам воссоединения РК, была достигнута 23 ноября по итогам рабочих переговоров, состоявшихся в межкорейском пункте связи в Кэсоне. По данным министерства, стороны решили продолжить обсуждение этой темы. В ходе встречи подробно был затронут вопрос о замене в линии прямой связи медного кабеля на оптический. Правительство намерено решать данный вопрос в рамках международных санкций. В переговорах участвовали по пять человек с каждой стороны. Делегации возглавляли глава отдела политики связи при министерстве науки и информационно-коммуникационных технологий РК Чон Чхан Рим и заместитель Национального агентства информации и связи КНДР Ли Ён Мин.