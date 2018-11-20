Цены на топливо в РК упали до уровня начала года

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В РК благодаря снижению топливного налога с 6 ноября, а также другим факторам стоимость бензина и дизеля сокращается три недели подряд. По данным интернет-сайта Opinet, 24 ноября стоимость бензина составила в среднем 1.546 вон или 1,36 доллара за литр. Это на 28 вон или 2 цента меньше, чем на прошлой неделе. Таким образом, за три недели показатель снизился на 143 воны или 13 центов. Нынешняя стоимость бензина является самой низкой с января этого года, когда отметка составляла 1.544 воны. Дизельное топливо подешевело на 1 цент, составив 1,24 доллара. В Корейской государственной нефтяной корпорации считают, что такая тенденция снижения цен продолжится, учитывая сокращение международных цен на нефть и эффект от снижения топливного налога.