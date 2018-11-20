Photo : KBS

24 ноября в Сеуле пошёл первый этой осенью снег. Власти сразу объявили специальное предупреждение о снегопаде. Чуть позже в Сеуле и на западе провинции Кёнгидо предупреждение было отменено. По данным метеорологической администрации, в этот день максимальный уровень осадков в столице составил 8,8 см. Первый снег в Сеуле на этот раз пошёл на семь дней позже, чем в среднем в прежние годы. В столице снег прекратился уже к 10:30 утра. Предупреждение продолжает действовать на востоке Кёнгидо, на севере Чхунчхон-Пукто, а также в горных районах Канвондо. Власти призывают водителей соблюдать осторожность на дорогах.