Проводится проверка по факту пожара в отделении телекоммуникационной компании КТ

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24 ноября в Сеуле в здании отделения одной из трёх крупнейших телекоммуникационных компаний страны КТ вспыхнул пожар, причины которого установить пока не удалось. Происшествие произошло в муниципальном районе Содэмун-гу. Сгорели оптические и медные кабели связи. Общий ущерб, по оценкам пожарной службы, составляет примерно 7,5 млн долларов. На устранение огня ушло около 10 часов. Человеческих жертв нет. Однако в связи с пожаром возникли неполадки со связью в ряде столичных округов, а также в некоторых районах города Кояна провинции Кёнгидо. Кроме того, серьёзные сбои возникли относительно услуг IPTV, работы мобильных и проводных телефонов, высокоскоростного интернета, связь которых обеспечивалась компанией КТ. Для выяснения причин пожара были проведены две проверки с участием представителей полиции, пожарной службы, Корейской электроэнергетической корпорации и Государственного института судебных экспертиз. На полное восстановление работы повреждённой сети уйдёт около недели.