Юг и Север могут приступить к проверке состояния железной дороги КНДР на этой неделе

Photo : YONHAP News

23 ноября в СБ ООН исключили из-под санкционных мер перевозку из РК в КНДР различных материалов, необходимых для проведения совместной оценки состояния железных дорог Севера. В этой связи ожидается, что Юг и Север преступят к проверке со второй половины этой недели. По словам представителя министерства по делам воссоединения, с 26 ноября стороны начнут определение детального расписания соответствующих работ, затем приступив непосредственно к проверке. Он также отметил, что при пересечении военной демаркационной линии на межкорейской границе существует процедура предварительного уведомления об этом Командования сил ООН за 48 часов. Проверка начнётся с западного участка межкорейской железнодорожной магистрали Кёныйсон на отрезке, соединяющем северокорейские города Кэсон и Синыйчжу. Сначала южнокорейский локомотив перевезёт на территорию СК шесть вагонов. Затем они будут прицеплены к северокорейскому локомотиву, который выведет их на вышеуказанный отрезок железной дороги. В это время эксперты будут проверять состояние дороги, туннеля вдоль дороги, а также строения станций. После этого стороны приступят к аналогичной проверке состояния отрезка железной дороги восточного участка, соединяющего горы Кымгансан и реку Туманган. В общем, на проведение всей процедуры, как ожидается, уйдёт около двух недель. Затем стороны, согласно договорённости в рамках Пхеньянской декларации, возможно уже в этом году приступят к строительным работам.