Майкл Помпео указал на важность межкорейских отношений в денуклеаризации

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Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что межкорейские отношения являются важной частью процесса денуклеаризации Севера. Об этом он сказал в интервью радиостанции штата Канзас KFDI News. По его словам, межкорейские отношения развиваются параллельно диалогу КНДР и США по денуклеаризации. В этих вопросах РК и США поддерживают друг друга. На вопрос о том, что СК критикует США, создавая новое оружие, Помпео отметил, что в Вашингтоне знают позицию Пхеньяна, а переговорный процесс двух сторон займёт долгое время. Он также заявил, что экономические санкции против КНДР посадили Пхеньян за стол переговоров, поэтому санкции будут сохранены.