Семь из десяти малых и средних компаний РК ожидают снижения продаж

Photo : KBS News

Центр сотрудничества малых и средних компаний при Федерации корейских промышленников провёл опрос малых и средних компаний на тему прогноза относительно продаж по итогам года. Семь из десяти компаний указали на то, что показатели будут либо схожими с прошлогодними, либо ухудшатся. 45,1% респондентов отметили, что продажи сократятся, 28,9% считают, что они останутся примерно на уровне прошлого года. Значительного улучшения ожидают лишь 5,6%. Среди крупных компаний прогнозы оказались более позитивными. 82,5% указали на то, что продажи увеличатся, либо будут схожи с прошлогодним уровнем. Главной причиной отрицательных прогнозов представители крупных, малых и средних компаний назвали сокращение спроса на внутреннем рынке. Кроме того, 26% респондентов указали в качестве главных угроз возможный спад на внутреннем рынке, связанный со снижением потребительских возможностей населения, 21% указали на неразумные моменты в системе и законодательстве, а 20,4% на ухудшение состояния мирового рынка из-за усугубления торгового противостояния США и КНР.