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По состоянию на 26 ноября РК и КНДР провели совместное обследование устья реки Ханган на 77%. Об этом сообщили в Государственном океанографическом институте. Указывается, что стороны исследовали 510 км вдоль русла реки. Реализация проекта совместного изучения устьев рек Ханган и Имчжинган началась 5 ноября. Её цель состоит в подготовке условий дальнейшего совместного хозяйственного использования этой водной территории. Рабочая группа нашла 16 рифов, ранее не обозначенных на карте. К 11 декабря планируется полностью завершить проверку. В институте отмечается, что члены совместной рабочей группы Юга и Севера не испытывают каких-либо проблем во взаимодействии. Поэтому проверка ведётся без заминок.