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В октябре количество авиапассажиров в РК выросло на 6,8% в годовом исчислении, составив 10 млн 60 тыс. человек. Это самая большая отметка за октябрь. Данную информацию предоставили в министерстве сухопутных территорий и транспорта РК. Рост пассажиропотока на международных линиях составил 12%. Перевезены 7 млн 340 тыс. пассажиров. Причину такого роста в министерстве объясняют тем, что низкобюджетные авиакомпании увеличили количество мест на международных линиях. Кроме того, своё влияние оказало увеличение зарубежных поездок южнокорейцев в период выходных в октябре, а также рост потока туристов из Китая. Между тем, показатель на внутренних рейсах сократился на 5% до 2 млн 720 тыс. человек. Это связано с сокращением рейсов на внутренних направлениях, а также снижением потока южнокорейских туристов на остров Чечжудо. Объём грузовых перевозок вырос на 8,2%, составив 390 тыс. тонн.