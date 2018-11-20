Гарри Казианис призвал Дональда Трампа пойти на «большую сделку» с КНДР

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Директор оборонных исследований Центра национальных интересов Гарри Казианис призвал администрацию американского президента Дональда Трампа пойти на «большую сделку», согласившись на официальное заявление об окончании Корейской войны в обмен на выполнение Севером обещанных мер по денуклеаризации. Об этом говорится в его статье, опубликованной изданием The Hill. В ней он указал, что в зависимости от действий администрации Дональда Трампа в ближайшие несколько недель будет зависеть то, станет ли КНДР вновь угрозой ядерной войны или в данном вопросе начнётся полноценное сглаживание напряжённости. Он отмечает, что если Дональд Трамп объявит через свою страницу в Twitter, что готов к такой сделке, то это позволит проверить искренность позиции КНДР по денуклеаризации, покажет стремление США к миру, а также исключит возможность изменения слов и позиций, уже озвученных северокорейским лидером Ким Чон Ыном. Гарри Казианис подчеркнул, что в этом вопросе нужно более стратегическое и гибкое мышление, и нет причин, не позволяющих наладить устойчивый мир на Корейском полуострове. Говоря о резко изменившейся внешнеполитической активности Ким Чон Ына, он указал, что в этом видно стремление изменить имидж страны и его личности. Казианис также отметил, что если 2018 год был для Ким Чон Ына хорошим, то 2019 год станет ещё лучше. По его мнению, если СК сохранит позицию о прекращении ракетных и ядерных испытаний, то США могут отказаться от политики «максимального давления».