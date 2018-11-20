Realmeter: Рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина снизился до 52%

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Рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина упал до минимальной отметки с начала работы на посту главы государства. Как свидетельствуют результаты опроса, проведённого с 19 по 23 ноября агентством Realmeter среди 2,5 тыс. южнокорейцев, действующего главу государства поддерживают 52% респондентов, что на 1,7% меньше по сравнению с прошлой неделей. Отрицательное отношение к деятельности главы государства высказали 42,5% опрошенных, что на 3,1% больше. Уровень поддержки Мун Чжэ Ина сокращается с сентября, когда он достиг максимальной отметки в 65,3%. Отмечается, что ухудшение показателя отчасти связно с усугублением экономических и социальных проблем. Демократическую партию Тобуро поддерживают 39,2% опрошенных, партию Свободная Корея - 22,9%, партию Справедливости – 8,8%, партию Справедливого будущего – 6%, партию Демократии и мира – 2,2%. Статистическая погрешность при обработке данных составляет плюс-минус 2% при уровне достоверности 95%.