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С 27 по 29 ноября в Инчхоне состоится шестой Всемирный форум ОЭСР. Мероприятие проводится совместно с организацией и Национальным статистическим управлением. Свою поддержку оказывает мэрия Инчхона. В мероприятии примут участие 3.235 человек из 102 стран. Среди них лауреат Нобелевской премии по экономике Джозеф Стиглиц, глава центра развития ОЭСР Марио Печини, бывший генсек ООН Пан Ги Мун и другие представители правительств и научных кругов, международных организаций. Данный форум является площадкой для обсуждения методов оценки качества жизни населения, включая широкий спектр категорий, в числе которых экономика, общество, экология и другие. На этот раз участники намерены обсудить правительственную политику по всеобъемлющему росту в будущем и поддержке населения в укрепления здоровья, вопросы сотрудничества с неправительственными организациями, а также укрепления международного сотрудничества. 29 ноября планируется принять Инчхонскую декларацию, в которой будет указано о сотрудничестве центрального и региональных властей в работе по систематизации мер и проектов по повышению уровня жизни населения.