В КНДР осудили давление со стороны США в вопросе прав человека

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В КНДР считают, что США стремятся добиться уступок от КНДР в переговорах по денуклеаризации путём усиления давления в вопросе прав человека. Об этом 26 ноября написали в северокорейской газете «Нодон синмун» - главном печатном органе ТПК. В ней был изложен комментарий относительно недавнего доклада неправительственной организации Human Rights Watch по правам человека в КНДР и постоянное затрагивание этого вопроса в США. В статье говорится, что США используют уловки для того, чтобы добиться уступок в переговорах и пошатнуть северокорейских режим. Отмечается, что в США сейчас утверждается, что камнем преткновения в отношениях США и КНДР является ядерная проблема, но после её решения Вашингтон прибегнет к проблеме прав человека или найдёт другой повод для давления с целью принудить КНДР к смене режима. В качестве доказательства этому в статье приводятся слова одного американского эксперта. Он, в частности, указал, что итоговая цель внешнеполитического давления в вопросе прав человека заключается в уничтожении социализма путём придания ему отрицательного оттенка и возрождения капитализма. В статье подчёркивается, что в нынешних реалиях США должны быть более избирательны в действиях в отношении КНДР, учитывая стратегическое значение Севера и тенденции к изменениям.