В РК вновь плохой уровень микропыли в воздухе

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В понедельник в РК в общем ясная погода, но во многих местах туман. В столичном регионе, провинциях Чхунчхондо, Чолла-Пукто и Кёнсан-Пукто плохой уровень микропыли в воздухе. Во вторник в этих регионах, а также в провинции Канвондо, ожидается плохой уровень микропыли, что связано с застоем атмосферы и скоплением загрязняющих микрочастиц. Кроме того, на севере провинции Кёнгидо и Канвондо в первой половине дня пойдёт кратковременный дождь. Уровень осадков составит 5 мм. Утренняя температура воздуха по стране составит от минус 1 до плюс 10 градусов – на 2-4 градуса выше, чем в понедельник. Дневная температура будет держаться от 11 до 18 градусов.