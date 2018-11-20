Визит Ким Чон Ына в Сеул может не состояться в этом году

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Касательно времени организации ответного визита северокорейского лидера Ким Чон Ына в Сеул обсуждаются различные варианты. Об этом 26 ноября в ходе брифинга сообщил представитель администрации президента РК Ким Ый Гём, отвечая на вопрос о том, возможен ли визит в этом году. По его словам, в данный момент важно взвесить все факторы, чтобы решить какое время для саммита будет наиболее выгодным в деле обеспечения мира и процветания на Корейском полуострове. В частности, речь идёт о моменте проведения визита Ким Чон Ына до или после второго саммита КНДР и США. Данное заявление Ким Ый Гёма может указывать на изменения в прежней позиции правительства о намерении организовать визит северокорейского лидера в южнокорейскую столицу в этом году. Это первое официальное заявление, которое указывает на возможность того, что данное мероприятие может состояться в следующем году. Такие изменения, судя по всему, связаны с откладыванием второго саммита КНДР и США. Между тем, на вопрос о том возможно ли в этом году официальное объявление о завершении Корейской войны Ким Ый Гём заявил, что ранее ставилась цель добиться этого в этом году. Но это зависит от позиции трёх сторон – РК, КНДР и США. Поэтому переговоры всё ещё ведутся.