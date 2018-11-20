Переговоры представителей КНДР и США на высоком уровне откладываются

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Переговоры представителей КНДР и США на высоком уровне, которые заинтересованные стороны стремились провести в октябре, фактически, отложены. Об этом заявил представитель правительства РК, указав на то, что к такому выводу можно прийти, учитывая то, что в минувшие выходные заведующий отделом единого фронта ЦК ТПК Ким Ён Чхоль не появился в Пекине, а также расписание рейсов, соединяющих Пхеньян, Пекин и Нью-Йорк. Вероятность проведения переговоров в этом месяце снижается, учитывая и то, что госсекретарь США Майкл Помпео, участвующий в переговорах, будет сопровождать американского президента Дональда Трампа на саммите Большой двадцатки в Буэнос-Айросе. Представитель южнокорейского правительства уточнил, что переговоры не отменены, так как обе стороны заинтересованы в их проведении. Поэтому встреча может состояться в любое время, как только КНДР и США договорятся об этом.