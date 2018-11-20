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КТ практически полностью устранила неполадки сети, вызванные пожаром

Write: 2018-11-26 16:00:33Update: 2018-11-26 17:32:51

Photo : YONHAP News

Практически все неполадки в системе связи телекоммуникационной компании КТ, за исключением некоторых моментов в беспроводной связи, устранены. Речь идёт о последствиях, связанных с пожаром в одном столичном отделении, являющимся узловым коммуникационным центром, отвечающим за ряд районов. По данным КТ, по состоянию на 9 часов утра 26 ноября неполадки в системе мобильной связи устранены на 81%, а относительно линий интернета на 98%. В компании отмечается, что в течение дня полное восстановление сети связи будет завершено. Возобновлена работа линий 210 из 215 тыс. пользователей интернет-услуг КТ. Тоже самое касается и системы расчётов банковскими картами в ряде столичных округов. Между тем, из 2.800 вышек беспроводной связи восстановлены только 2.300. 
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