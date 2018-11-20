Малые и средние компании РК развивают экспорт в Индию и страны АСЕАН

26 ноября в Сеуле Корейская федерация малого и среднего бизнеса провела консультации по вопросам экспорта продукции и услуг малых и средних компаний с участием покупателей из стран, подпадающих под новую южную политику южнокорейского правительства. Для этого были приглашены представители 40 компаний из шести стран. В их числе Индия и члены АСЕАН. Мероприятие было организовано с целью расширения рабочих направлений для отечественных экспортных компаний в сторону рынков Индии и стран АСЕАН, чтобы снизить чрезмерную зависимость от торговли с Китаем и США. Со стороны РК на встрече присутствовали представители 133 малых и средних компаний, занятых в сферах электроники, машиностроения, косметики, медицинского оборудования и бытовых товаров. Глава отдела промышленности и торговли Корейской федерации малого и среднего бизнеса Ким Гён Ман указал на стремление приложить усилия для наращивания торговли с Индией и АСЕАН, которые являются важными партнёрами и перспективными рынками для южнокорейских компаний.