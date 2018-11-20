РК, Китай и Япония обсудили сотрудничество

24-25 ноября в городе Кумамото состоялась 11-я встреча министров здравоохранения РК, Китая и Японии. Стороны решили тесно сотрудничать в противодействии новым инфекционным заболеваниям. Об этом 26 ноября сообщили в южнокорейском профильном ведомстве. В совместной декларации, принятой по итогам встречи, указывается на острую необходимость тесного регионального сотрудничества в этом вопросе, учитывая географическую близость трёх стран, а также увеличение человеческого и грузового обмена. В документе выражено стремление сторон продолжать быстрый обмен информацией, поддерживать мониторинг угроз общественному здоровью в регионе, а также обеспечивать укрепление мер противодействия угрозам, связанным с распространением инфекционных заболеваний. Стороны договорились продолжить обсуждение данной темы, в том числе устойчивость вирусов к антибиотикам, птичий грипп и другие вопросы, в ходе 12-го трёхстороннего форума по профилактике инфекционных заболеваний, который откроется 5 декабря в Токио. Решено провести трёхсторонний симпозиум по изучению лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом (SFTS). Министр здравоохранения и соцобеспечения РК Пак Нын Ху указал на важность сотрудничества в повышении доступности медикаментов, в том числе в вопросе установления приемлемых цен на новые лекарства, а также в оказании помощи при нехватке медицинских препаратов в одной из стран. Пак Нын Ху также провёл двусторонние встречи со своими коллегами, обсудив актуальные вопросы.