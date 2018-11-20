В РК снизят комиссию по кредитным картам

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26 ноября финансовый комитет РК провёл встречу с представителями правящей Демократической партии Тобуро, представив проект изменения ставок по комиссии за использование кредитных карт. Эти меры вступают в силу с января следующего года. В первую очередь расширен список предпринимателей, подпадающих под льготный размер комиссии. Прежде льготами могли пользоваться предприниматели с уровнем годовых продаж до 500 млн вон или 443 тыс. долларов. Теперь этот предел увеличен до 3 млрд вон или 2,6 млн долларов. Для предпринимателей с показателем от 500 млн до 1 млрд вон определена ставка в 1,4%, от 1 до 3 млрд – 1,6%. В правительстве считают, что снижение ставки позволит снизить финансовое бремя небольших предпринимателей с уровнем продаж от 500 млн до 1 млрд вон. Это мелкие магазины, кафе, пекарни и другие. Меры затронут и предприятия с показателем более 3 млрд вон. Подготовка данных мер стала возможной благодаря подсчёту приемлемого размера комиссии за использование кредитных карт. Выяснилось, что операторы карт могут снизить ставку в пределах 1,4 трлн вон или 1,2 млрд долларов. Кроме того, власти также решили повысить лимит на налоговые вычеты по НДС с 5 до 10 млн вон или с 4,5 до 9 тыс. долларов. Ожидается, что вместе с уменьшением размера комиссии по кредитным картам это облегчит бремя для предприятий малого бизнеса.