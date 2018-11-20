Оппозиция потребовала реформирования системы парламентских выборов

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Оппозиционные партия Справедливого будущего, партия Демократии и мира и партия Справедливости потребовали внести изменения в систему парламентских выборов. В частности, предлагается ввести взаимосвязанную представительную систему распределения парламентских мест в соответствии с уровнем поддержки политической партии. Если число избранных кандидатов от каждого округа меньше числа разрешённых мандатов от партии, оставшееся количество мест планируется восполнить за счёт списка пропорционального представительства. Они призвали президента РК Мун Чжэ Ина провести встречу, а также указали на возможность возникновения проблем при рассмотрении проекта бюджета на следующий год, если крупнейшие правящая Демократическая партия Тобуро и оппозиционная партия Свободная Корея не проявят большей активности в решении вопроса о системе выборов. Предлагаемая система выгодна небольшим партиям, так как гарантирует им место в парламенте за счёт принципа пропорционального представительства, а также в соответствии с уровнем поддержки. Но крупные партии столкнутся с трудностями в получении дополнительных мест.