Мун Чжэ Ин отправился с визитом в Чехию, Аргентину и Новую Зеландию

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27 ноября президент РК Мун Чжэ Ин отправился в восьмидневную поездку в Аргентину, где примет участие в саммите Большой двадцатки, а также в Чехию и Новую Зеландию. Сначала, с 27-28 ноября он посетит Прагу. Там он намерен встретиться с премьер-министром Андреем Бабишем, соотечественниками и представителями южнокорейских компаний, работающих в Чехии. Как отметил высокопоставленный представитель правительства, чешское правительство планирует строительство АЭС. Поэтому на предстоящем саммите Мун Чжэ Ин сможет познакомить Андрея Бабиша с преимуществами южнокорейских технологий в этой области. С 29 ноября по 1 декабря Мун Чжэ Ин посетит Аргентину, где примет участие в саммите «Большой двадцатки» и проведёт ряд двусторонних встреч с лидерами стран-участниц. В ходе мероприятия президент РК намерен представить видение страны в вопросе создания государства всеобщего процветания, а также развития инноваций и обеспечения справедливости. Кроме того, он намерен призвать мировое сообщество оказать поддержку в налаживании мира на Корейском полуострове. Советник по вопросам экономики Юн Чжон Вон заявил, что в этом году саммит будет поделён на пять сессий, посвящённых мировой экономике, правам женщин, внешней торговле, экологии и развитию. Между тем, впервые за последние 14 лет состоится саммит РК и Аргентины. Ведётся подготовка к проведению встречи с американским президентом Дональдом Трампом, но дата пока не определена. Также Мун Чжэ Ин встретится с главами Нидерландов и ЮАР. Со 2 по 4 декабря глава РК посетит с государственным визитом Новую Зеландию. Там он встретится с генерал-губернатором Пэтси Редди и премьер-министром Джасиндой Ардерн, а также с представителями местной корейской диаспоры.