В Токио сохраняют жёсткую позицию по историческим и политическим спорам с Сеулом

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В случае визита в Японию глава МИД РК Кан Гён Хва должна приехать с конкретными ответами. Об этом 26 ноября заявил министр иностранных дел Японии Таро Коно, комментируя её недавнее заявление о том, что допускается возможность посещения Токио в любой момент в рамках разрешения спорных вопросов. Среди таковых решение южнокорейского правительства о расформировании фонда примирения и исцеления, создававшегося в помощь жертвам сексуального рабства в японской армии в период Второй мировой войны, а также решение Верховного суда РК о том, что японские компании должны выплатить компенсацию жертвам принудительной трудовой мобилизации, проводившейся в колониальный период. По данным японского агентства NHK, в этот день Таро Коно на встрече с депутатами Либерально-демократической партии заявил, что если у Кан Гён Хва нет конкретных ответов на претензии японской стороны, то организация её визита в Токио будет проблематичной. Либерально-демократическая партия направила в МИД Японии резолюцию. В документе изложен призыв к правительству Японии потребовать от РК отменить решение о расформировании фонда примирения и исцеления. Также в нём выражен протест относительно посещения в этот день южнокорейскими парламентариями островов Токто, к которым Токио упрямо предъявляет территориальные претензии.