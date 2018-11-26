Главы МИД РК и Великобритании провели телефонный разговор

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26 ноября глава МИД РК Кан Гён Хва провела телефонный разговор со своим британским коллегой Джереми Хантом, обсудив инцидент с групповым избиением южнокорейской студентки в Лондоне, произошедшим 11 ноября. Хант выразил сожаление по поводу произошедшего, пообещав приложить усилия для проведения тщательного и оперативного расследования, а также для предотвращения подобных случаев в будущем. Помимо этого стороны договорились тесно взаимодействовать в минимизации ущерба в двустороннем сотрудничестве, который может быть связан с выходом Великобритании из ЕС. Кроме того, Кан Гён Хва ознакомила Джереми Ханта с ситуацией вокруг КНДР, а также призвала оказать поддержку в усилиях правительства РК по налаживанию мира и денуклеаризации на Корейском полуострове.