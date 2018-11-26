Президент РК поддержал политику всеобъемлющего процветания ОЭСР

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Президент РК Мун Чжэ Ин выразил надежду на то, что пример РК поможет другим странам, реализующим политику всеобъемлющего роста. Об этом он заявил в видеообращении к участникам Всемирного форума ОЭСР, который проходит с 27 по 29 ноября в Инчхоне. Глава государства отметил, что видение РК по созданию страны всеобъемлющего роста, в котором учтены интересы каждого человека, схоже с политикой ОЭСР по обеспечению устойчивого и всеобъемлющего процветания. Он подчеркнул стремление двигаться к созданию такого общества, в котором не будут ущемлены права ни одного человека, а также к всеобъемлющему росту, преимущества которого смогут ощутить все. Мун Чжэ Ин также поприветствовал разработку в ОЭСР новых критериев объективной оценки качества жизни и развития общества. Он добавил, что политика, в основе которой количественный рост, усугубила поляризацию населения по уровню доходов, а также проблему экономического неравенства.