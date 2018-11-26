General Motors объявил о масштабной реструктуризации

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26 ноября американский автоконцерн General Motors объявил о планах по масштабной реструктуризации, включающей закрытие пяти заводов в Северной Америке и двух за рубежом. Между тем, в General Motors Korea заявили, что эти меры прямо сейчас не окажут влияния на работу компании в РК. Указывается, что американский автопроизводитель GM, таким образом, прилагает усилия по обеспечению устойчивого будущего. Отмечается, что планы по производству оптимизированы, и дополнительных объявлений нет. Между тем, в компании не указали, какие именно два зарубежных завода планируется закрыть. Это вызывает новые опасения о том, не идёт ли речь о GM Korea. Ранее, в апреле этого года компания приступила к реструктуризации южнокорейского отделения, накопленный дефицит которого за последние четыре года составил 2,5 млрд долларов. Тогда был закрыт завод в городе Кунсане провинции Чолла-Пукто. В этой связи работу потеряли около 1.200 сотрудников.