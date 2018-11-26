РК и ОЭСР проведут конференцию по вопросам политики детей и семьи

Во второй половине 2019 года министерство здравоохранения и соцобеспечения РК и ОЭСР проведут в Сеуле международную конференцию по вопросам политики детей и семьи. Такое решение было принято 26 ноября в ходе встречи в Сеуле министра здравоохранения и соцобеспечения РК Пак Нын Ху и генерального секретаря ОЭСР Анхеля Гурриа. На конференции будут представлены результаты анализа семейной политики РК и детской политики ОЭСР. По словам Гурриа, ОЭСР намерена рассмотреть южнокорейскую политику всеобъемлющего роста. Пак Нын Ху указал на то, что данная политика включает не только экономические аспекты, но также сферу труда, здравоохранения, образования и другие. Поэтому она схожа с политикой ОЭСР по всеобъемлющему процветанию. Гурриа, в свою очередь, отметил, что видение РК по этому вопросу может стать сильным посланием в деле изменения направленности государственного развития.