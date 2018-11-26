Региональные власти РК и Китая сотрудничают в решении проблемы загрязнения атмосферы

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Региональные власти РК и Китая договорились сотрудничать в разрешении проблемы качества воздуха. 27 ноября в Пекине состоялась конференция руководства региональных властей. В ней приняли участие представители руководства Сеула, Тэгу, Сэчжона, провинций Чхунчхон-Намдо, Чолла-Намдо, Кёнсан-Пукто, Чечжудо, а также десяти китайских городов и провинций. Это вторая подобная встреча. Первая проходила в 2016 году в Инчхоне. Цель мероприятия состоит в активизации обмена сторон. На этот раз участники договорились активно сотрудничать в решении проблемы загрязнения атмосферы и в противодействии климатическим изменениям. Кроме того, было принято решение об активизации сотрудничества в культурных обменах, а также в туристической сфере. Председательствовал на мероприятии мэр Сеула Пак Вон Сун, который занимает должность президента Ассоциации губернаторов и мэров Кореи. В программе южнокорейской делегации также встреча с премьером Госсовета Китая Ли Кэцяном.