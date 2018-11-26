В прошлом году в судостроении РК был отмечен значительный спад

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В 2017 году общая стоимость судов, выпущенных южнокорейскими судостроительными компаниями, сократилась на 24,7% в годовом исчислении, составив 50,9 трлн вон или примерно 45 млрд долларов. На это указывают результаты исследования, представленные 27 ноября Национальным статистическим управлением. Добавленная стоимость также сократилась на 20,6%, составив 14,1 млрд долларов. Также указывается на значительное уменьшение количества людей, занятых в этой отрасли, что связано с кризисом в судостроении. Так, по состоянию на прошлый год в судостроении работали 143 тыс. человек, что на 13% меньше, чем в 2016 году. Количество профильных предприятий, в которых работает более 10 человек, сократилось на 169 до 1.420. Некоторый спад по всем этим показателям отмечается также в автомобилестроении. Напротив, в сфере полупроводников общая стоимость выпушенной продукции выросла на 41,5%, составив 105,2 млрд долларов. Добавленная стоимость выросла на 41,7% до 67,7 млрд долларов.