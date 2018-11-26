В ноябре индекс потребительских настроений снизился

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В ноябре на фоне возрастания опасений по замедлению темпов роста экономики индекс потребительских настроений в РК вновь снизился. По данным Банка Кореи, опубликованным 27 ноября, по состоянию на этот месяц индекс потребительских настроений составил 96 пунктов. Это на 3,5 пункта ниже, чем в предыдущем месяце. Если отметка превышает сто пунктов, это свидетельствует об оптимистичном отношении жителей страны к своему будущему и будущему экономики страны. Нынешний показатель является самым низким с февраля прошлого года, когда отметка составила 93,9 пункта. В Банке Кореи считают, что, падение индекса связано с ухудшением экономических показателей, а также снижением индексов, связанных с финансовым положением домохозяйств, на фоне повышения потребительских цен.