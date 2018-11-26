Рост экономики РК в следующем году составит 2,6%

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26 ноября Корейский институт промышленной экономики и торговли представил прогноз о том, что в следующем году рост ВВП РК составит 2,6%. Прогноз на этот год был снижен с озвученных в июне 3% до 2,7%. В институте относительно не высокий рост экономики в следующем году связывают с незначительным улучшением показателей экспорта и инвестиций на фоне замедления мировой экономики, а также со снижением потребления. Рост экспорта, как ожидается, сократится с 6,4% в этом году до 3,7% в следующем. Также, благодаря четвёртой промышленной революции, указывается на сохранение спроса на полупроводники, поставки которых в этом году выросли на 30%. Однако снижение цен на полупроводники может сказаться на уменьшении роста экспорта данной продукции до 9,3%. Некоторый спад прогнозируется относительно автомобилей, продукции сталелитейной и текстильной промышленности, бытовой техники, дисплеев. Под влиянием снижения реального дохода и ухудшения ситуации на рынке труда рост потребления в частном секторе сократится на 0,2%, составив 2,6%. В институте отмечается, что для обеспечения стабильного роста экономики необходимо решить вопрос восстановления потребления в частном секторе, а также избрать более систематичный подход к реализации политики увеличения доходов населения, создания рабочих мест, поддержания справедливой конкуренции и инновационного роста.