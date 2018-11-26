Вашингтон принял решение о приостановлении полётов американских бомбардировщиков над территорией РК

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26 ноября командующий ВВС США в Тихоокеанском регионе Чарльз Браун заявил о приостановлении полётов стратегических бомбардировщиков над территорией Корейского полуострова. Об этом американский военный сообщил на брифинге, - сообщает информационное агентство France-Presse. По его словам, решение принято в связи с соответствующим обращением правительства РК по причине возможного влияния полётов на результат дипломатических переговоров с Пхеньяном. Как сообщает издание Military times, данное решение принято вслед за объявлением о временном прекращении совместных учений армий США и РК минувшим летом. Вместе с тем, будет усилено патрулирование акваторий вблизи Японии и Австралии. В настоящее время идёт обсуждение по вопросу изменения масштабов совместных южнокорейско-американских учений. Ранее проведение крупных военных учений двух стран было отложено либо отменено на фоне продвижения диалога между Пхеньяном и Вашингтоном.