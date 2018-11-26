В РК из-под стражи освободят 58 уклонистов от воинской службы

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26 ноября министерство юстиции провело заседание комиссии по условно-досрочному освобождению. По результатам рассмотрения кандидатур, 58 южнокорейцев, отказавшихся от военной службы из-за моральных и религиозных убеждений, будут выпущены на свободу. Речь идёт о тех задержанных, чей срок нахождения в исправительных учреждениях превысил шесть месяцев. Комиссия рассмотрела дела ещё пятерых человек, однако в их отношении было принято отрицательное решение из-за несоответствия критериям условно-досрочного освобождения. Ранее Верховный суд РК признал религиозные и моральные убеждения веской причиной для освобождения от военной службы. В связи с этим, началась процедура ускорения принятия решения об условно-досрочном освобождении в отношении лиц, отказавшихся от военной службы по вышеуказанным причинам. По решению комиссии, вышедшие на свободу должны будут в течение определённого срока заниматься общественными работами. В настоящее время под стражей по данной статье содержится 71 человек. 30 ноября 58 из них выйдут на свободу.