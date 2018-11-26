В Инчхоне проходит шестой форум ОЭСР

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27 ноября в южнокорейском городе Инчхоне открылся шестой Всемирный форум ОЭСР, посвящённый проблемам обеспечения будущего для жителей планеты. Мероприятие проводится совместно с организацией и Национальным статистическим управлением. В форуме принимают участие три тысячи двести человек, среди которых лауреат Нобелевской премии по экономике Джозеф Стиглиц, глава центра развития ОЭСР Марио Печини, бывший генсек ООН Пан Ги Мун и другие представители правительств и научных кругов, международных организаций более чем из ста государств. В 2009 году данный форум проводился в городе Пусан. В этом году основное внимание форума будет уделено правительственной политике по всеобъемлющему росту в будущем и поддержке населения в укрепления здоровья, вопросам сотрудничества с неправительственными организациями, а также укреплению международного сотрудничества. 29 ноября, в последний день форума, планируется принять Инчхонскую декларацию, в которой будет указано о сотрудничестве центрального и региональных властей в работе по систематизации мер и проектов по повышению уровня жизни населения.