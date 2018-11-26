РК заняла 24 место в мире по удобству налоговой системы

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27 ноября международное консалтинговое агентство PricewaterhouseCoopers совместно с Мировым банком опубликовало доклад, посвящённый системе выплаты налогов в 190 странах мира. В основу оценки налоговой системы легли различные факторы. Выяснилось, что южнокорейские компании тратят 188 часов в год на выполнение налоговых обязательств, а налоговая нагрузка составляет 33,1% от выручки. По этим и другим показателям РК заняла 24 место в рейтинге удобства системы выплаты налогов коммерческими организациями. Стоит отметить, что положение страны не изменяется второй год подряд. На первом месте оказался Гонконг. В тройку лидеров также вошли Катар и Арабские Эмираты. PricewaterhouseCoopers отмечает, что для созданиях благоприятных условий выплаты налогов и снижения нагрузки на компании необходимо более широко использовать потенциал новых технологий.