Шесть из десяти корейцев согласны с необходимостью смягчения антисеверокорейских санкций

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64% южнокорейцев считают необходимым сглаживание санкций в целях поддержания процесса денуклеаризации КНДР. На это указывают представленные 27 ноября результаты опроса, проведённого Национальным консультативным советом по демократическому и мирному воссоединению Кореи среди 1 тыс. человек по состоянию на четвёртый квартал 2018 года. Несогласными с этим оказались 32%. Кроме того, 61% положительно оценили меры по реализации межкорейских договорённостей в военной сфере, считая, что это окажет помощь в создании доверия и сглаживание напряжённости на Корейском полуострове. Отрицательное мнение высказали 34,9%. 55,3% выразили удовлетворение темпами улучшения межкорейских отношений после Пхеньянского саммита в сентябре. Противоположного мнения придерживаются 41,4%. На вопрос о том, на какой области следует сосредоточиться в межкорейском сотрудничестве 33,9% назвали транспортную инфраструктуру, в том числе железные и автодороги, порты. 32,8% указали на экономику, а 8,8% на здравоохранение. Помимо этого, 60,1% респондентов считают, что ответный визит северокорейского лидера Ким Чон Ына в Сеул окажет положительное влияние на налаживание мира и осуществление денуклеаризации на Корейском полуострове. Более половины участников опроса считают высокой вероятность реформирования и открытия северокорейского режима. Статистическая погрешность при обработке данных составляет плюс-минус 3,1% при уровне достоверности 95%.