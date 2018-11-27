В ОЭСР указали на низкий уровень субъективного благополучия в РК

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Главный статистик ОЭСР Мартин Дюран выразил поддержку усилиям южнокорейского правительства по обеспечению баланса между работой и частной жизнью, в том числе меры по сокращению рабочего времени. Об этом он заявил 27 ноября в ходе Всемирного форума ОЭСР, начавшегося в Инчхоне. В ходе пресс-конференции по докладу высокопоставленных экспертов организации он выразил мнение о том, что проблема сбалансированности важна и в РК. Вместе с тем, он отметил, что РК входит в число стран с самым низкий уровнем субъективного благополучия, указав на длительное рабочее время, низкую экономическую активность, а также условия образования, в основе которого принцип конкуренции. Профессор экономики Коллумбийского университета, лауреат Нобелевской премии по экономике Джозеф Стиглиц сказал, что в РК проблема неравенства не так серьёзна, как в США, а южнокорейские власти проявляют стремление к решению этой проблемы. Он указал на необходимость обратить внимание на положение образованных южнокорейских женщин, которые из-за чрезмерно длительного рабочего времени не участвуют на рынке труда. Форум будет проходить до 29 ноября. Его главной темой является благополучие будущего.