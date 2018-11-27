ООН ведёт расследование незаконных поставок нефтепродуктов и угля в КНДР

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ООН и ряд заинтересованных стран ведут расследование относительно 40 судов и 130 компаний, которые подозреваются в незаконной поставке нефтепродуктов и угля в КНДР путём их перегрузки в открытом море. Об этом 27 ноября сообщила газета The Wall Street Journal. Ссылаясь на дипломатический источник, в газете указывается, что общее количество таких поставок в обход санкций СБ ООН может достигать 200. Данные суда зарегистрированы в разных странах от Тайваня до Того. Представленные цифры отражают ситуацию по состоянию на период с января по середину августа этого года. Отмечается, что если все упомянутые танкеры шли с полными трюмами, то КНДР удалось импортировать в указанный период в пять раз больше нефтепродуктов, чем положено по годовой квоте в 500 тыс. баррелей, определённой санкциями СБ ООН. При этом никто не может с точностью сказать, сколько таких случаев они не смогли выявить. Экипажи вышеуказанных судов используют самые разные способы утаивания своей незаконной деятельности. В их числе отключение маяков-передатчиков, фиксирующих положение объекта в море, использование поддельных таможенных деклараций и многие другие.