В Аргентине состоится саммит РК и США

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На полях саммита Большой двадцатки в Аргентине состоится встреча глав РК и США Мун Чжэ Ина и Дональда Трампа. Об этом 27 ноября в ходе брифинга в Белом доме заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Ожидается, что Мун Чжэ Ин приложит усилия в качестве посредника для активизации диалога КНДР и США по денуклеаризации, в котором наблюдается некоторый застой. Болтон также заявил, что Дональд Трамп намерен провести двусторонние встречи с председателем КНР Си Цзиньпинем, премьер-министром Японии Синдзо Абэ, президентом России Владимиром Путиным и федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Особый интерес вызывает предстоящая встреча Доналда Трампа с Си Цзиньпинем, на которой стороны вероятно затронут проблему двустороннего торгового спора.