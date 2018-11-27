Мун Чжэ Ин прибыл в Чехию

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27 ноября президент РК Мун Чжэ Ин прибыл с визитом в Прагу, начав программу восьмидневной поездки в Чехию, Аргентину и Новую Зеландию. Там он встретится с премьер-министром Андреем Бабишем, соотечественниками и представителями южнокорейских компаний, работающих в Чехии. Ожидается, что Мун Чжэ Ин укажет на преимущества южнокорейских технологий в области АЭС, призвав местное правительство к содействию в участии РК в соответствующем проекте в Чехии. 29 ноября южнокорейский президент отправится в Аргентину, где примет участие в саммите Большой двадцатки и проведёт ряд двусторонних встреч с лидерами стран-участниц, в том числе с президентом США Дональдом Трампом.