Photo : YONHAP News

В РК высокий уровень инвестиций в новые исследования и разработки. На это указывается в докладе министерства науки и информационно-коммуникационных технологий за 2017 год, представленном 27 ноября. Согласно документу, в прошлом году общие расходы РК на новые исследования и разработки выросли на 13,5% в годовом исчислении, составив 78 трлн 789,2 млрд вон или 69,6 млрд долларов. Это пятый показатель после США, Китая, Японии и Германии. Между тем, доля соответствующих расходов по отношению к ВВП выросла на 0,32%, составив 4,55%. Таким образом, по этому показателю РК может впервые за три года занять первое место в мире, обойдя Израиль. На росте южнокорейского показателя большую роль сыграло увеличение на 14,7% инвестиций в частном секторе, объём которых составил 53 млрд долларов. Рост показателя в госсекторе составил лишь 8,1%.