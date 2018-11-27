РК и Чили приступили к улучшению условий FTA

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28 ноября в Сеуле стартовал первый раунд переговоров РК и Чили по улучшению условий сотрудничества в рамках соглашения о свободной торговле (FTA). Это первое официальное мероприятие по данной теме, проводимое после того, как в ноябре 2016 года министры торговли двух стран объявили о начале обсуждения пересмотра FTA. Стороны намерены обсудить вопросы сотрудничества относительно списка товаров, подпадающих под соглашение, активизации внешней торговли, прав на интеллектуальную собственность, а также в сферах труда, экологии, гендерного равенства и борьбы с коррупцией. Южнокорейскую рабочую группу возглавляет представитель министерства промышленности, торговли и энергетики РК на переговорах по соглашениям о свободной торговле (FTA) Ким Ги Чжун. В её состав вошли представители заинтересованных ведомств. Правительственную делегацию Чили возглавил директор департамента экономического сотрудничества МИД Филипэ Лопеандия (Felipe Lopeandia). Стороны заключили соглашение о свободной торговле в 2004 году. С тех пор объём взаимной торговли вырос в 3,4 раза, а объём южнокорейских инвестиций в Чили в 34 раза.