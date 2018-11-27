В РК растёт доля школьников из мультикультурных семей

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По состоянию на апрель этого года в РК количество школьников из мультикультурных семей выросло на 11,7% в годовом исчислении, составив 122.212 человек. Это 2,2% от общей численности учеников школ всех ступеней. Об этом говорится в докладе Исследовательской службы Национального собрания. Таким образом, южнокорейское общество стремительно становится мультикультурным. Общее количество таких учеников за последние шесть лет выросло в 2,6 раза. На их долю приходится 3,4% учеников школ первой ступени. Отмечается, что после 2012 года численность школьников в РК сокращалась более чем на 180 тыс. человек ежегодно. Напротив показатель относительно учеников из мультикультурных семей увеличивался более чем на 10 тыс. человек. Доля последних выросла с 0,7 до 2,2%. Их основная масса сосредоточена в провинции Кёнгидо – 23,8%, в Сеуле – 13,3%. Далее следуют провинции Кёнсан-Намдо, Чолла-Намдо, Чхунчхон-Намдо и Кёнсан-Пукто. Учитывая все эти данные, указывается на необходимость изменения системы образования с учётом таких перемен.