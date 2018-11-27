В реализации железнодорожного проекта Юга и Севера не обойтись без содействия СБ ООН

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В СБ ООН указали, что для реализации межкорейского проекта по соединению сети железных дорог Юга и Севера нужны дополнительные меры по освобождению от антисеверокорейских санкций необходимых для этого материалов. Об этом 28 ноября сообщила радиостанция Голос Америки. В представительстве Нидерландов, возглавляющем Комитет Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении СК, в частности, указывается, что Юг должен будет получать одобрение на исключение из санкционного списка определённых товаров и материалов при необходимости их передачи Северу в рамках проекта. Кроме того, представитель СБ ООН, пожелавший остаться неизвестным, заявил, что вышеуказанные меры касаются исключительно проведения Югом и Севером совместной проверки состояния железных дорог КНДР. По этому вопросу в министерстве финансов США подтвердили прежнюю позицию о сохранении антисеверокорейских санкций ООН и США до тех пор, пока не будет достигнута полная, необратимая и подконтрольная денуклеаризация КНДР.